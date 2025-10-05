Таке обладнання дасть змогу визначати відстань до дронів і збивати їх.

В аеропорту Мюнхена місцева поліція розгорнула лазерну установку на злітно-посадковій смузі для захисту від безпілотників, пише Bild.

Таке обладнання дасть змогу визначати відстань до дронів і збивати їх.

Оперативне командування Бундесверу підтвердило, що його підрозділи беруть участь у кампанії по боротьбі з дронами і сприяють Міністерству внутрішніх справ Баварії. За даними BILD, дрони, помічені біля аеропорту, були військовими.



Водночас розслідування про те, хто запускає ці дрони, веде Центральне управління з боротьби з тероризмом і екстремізмом.

Також повідомляється, що в аеропорту підготовлено надувні матраци і 3000 розкладачок, щоб у разі затримок або скасувань рейсів забезпечити пасажирів мінімальними зручностями.

За останні дві ночі через загрозу дронів в аеропорту застрягли 10 000 пасажирів, а тільки в ніч із п'ятниці на суботу довелося скасувати 81 рейс.

Уроза дронів у Європі

Раніше через фіксацію невідомих БПЛА аеропорт Мюнхена призупиняв роботу. 3000 пасажирів змушені спати на розкладачках. 17 рейсів так і не змогли вилетіти, а 15 довелося перенаправити. Також невідомі безпілотники були помічені над авіабазою в місті Ердінг, де розташований інноваційний центр Бундесверу.

Кілька інцидентів із БпЛА сталися і в інших країнах, зокрема, в Данії. Так, 26 вересня, тут уже втретє за кілька днів через фіксацію дронів було закрито аеропорт. Це сталося в місті Ольборг.

