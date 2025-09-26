Про терміни призупинення роботи аеропорту наразі нічого невідомо.

У Данії через загрозу безпілотників знову закрито один із аеропортів. Це вже третій такий інцидент за останні кілька днів.

Вдруге за добу закрито повітряний простір над аеропортом у місті Ольборг. Це підтвердив начальник варти поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед в коментарі газеті Ekstra Bladet.

"Він був закритий о 23:40, і є підозра, що, можливо, було помічено дрон. Ми вже мали там поліцію, і зараз туди прибуло ще кілька додаткових підрозділів. Ми не отримали підтвердження, що це дрон, але вважається, що хтось бачив дрон у цій місцевості, і тому аеропорт прийняв рішення закрити повітряний простір", – заявив він.

Співробітник видання, який перебуває на місці подій, розповів, що в районі аеропорту знаходиться велика кількість правоохоронців.

Про терміни призупинення роботи аеропорту наразі нічого невідомо.

"Але сьогодні вночі небо дуже зоряне, як і вчора, тому розрізнити одне від іншого на небі може бути досить складно, і тому нам спочатку потрібно це перевірити. Але, у всякому разі, один літак був перенаправлений", – цитує видання слова чергового начальника.

Дрони в Данії: інші новини

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 вересня 2025 року невідомі дрони паралізували аеропорт у Копенгагені. Рейси перенаправляли в інші місця. Крім того, через повідомлення про дрони тривогу оголошували в Осло, що в Норвегії, писали ЗМІ.

Вже в ніч проти 25 вересня у Данії через повідомлення про безпілотники зупинив роботу аеропорт Ольборга – четвертого за кількістю населення міста країни. Була інформація про те, що БПЛА помітили також в Есб'єрзі, Сондерборзі та Скридструпі. Останній є базою для датських винищувачів F-16 і F-35.

Правоохоронці наголошували, що не можуть сказати ані хто стоїть за інцидентом, ані яку мету переслідують ці порушення.

