Якщо Трамп знову повернеться до Білого дому, то може сказати німцям "Я вам казав".

Успіхи РФ в Україні та гальмування допомоги США для України підсилюють реальність того, що Німеччині потрібно думати про власну оборону, але їй бракує сил для цього.

Як йдетсья у матеріалі The Wall Street Journal, Німеччина неодноразово обіцяла і не змогла витратити на оборону 2% валового внутрішнього продукту. Цього місяця міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що в новій світовій ситуації Німеччині, можливо, доведеться витрачати на оборону до 3,5% ВВП.

Не крах, але занепад

Економічні новини також невтішні. Минулого року ВВП Німеччини скоротився на 0,3%, а минулого тижня уряд знизив прогноз зростання на 2024 рік до жалюгідних 0,2%. Економісти очікують негативного зростання протягом першого кварталу 2024 року, що призведе до рецесії країни. Прогнози щодо нерухомості є похмурими, а рівень ділової впевненості досягає рекордно низького рівня. Експерти вказують на зниження економічної активності.

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Особливо болючим місцем є ціни на енергоносії. Хімічний гігант BASF оголосив про скорочення видатків на 1 мільярд євро у своїй діяльності в Німеччині, звинувачуючи в цьому низький попит на німецькому ринку та "структурно вищі ціни на енергоносії". Величезні субсидії США згідно з так званим Законом про зниження інфляції спонукають німецькі компанії дивитися за Атлантику.

Китайська конкуренція викликає ще одне серйозне занепокоєння. Китай давно випередив Німеччину як найбільший у світі виробник автомобілів. Дедалі частіше, особливо в галузі електромобілів, країна кидає виклик Німеччині як недорогий і високоякісний виробник. Пекін прагне маргіналізувати німецькі капітальні та автомобільні компанії, а китайські експортери кидають виклик домінуванню Німеччини на світових ринках.

Асоціації, що представляють малі та середні фірми Mittelstand, які складають серце німецької економіки, попереджають про втрату конкурентоспроможності Німеччини. Міністр економіки Роберт Хабек заявив, що економіка перебуває у "бурхливому стані". "Конкурентоспроможність Німеччини як промислового регіону" викликає сумніви.

Ситуація ще не критична. Перспективи сектору послуг є кращими, ніж для виробництва. За аналізоом Ifo, економіка Німеччини стабілізується на низькому рівні.

"Я вам казав"

Тим часом трипартійний коаліційний уряд Німеччини паралізований внутрішньою боротьбою. Найбільша партія в коаліції, Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца, глибоко розділена щодо зовнішньої політики, багато хто ностальгує за гарними відносинами з Росією та протестує проти збільшення військових витрат. СДПН також хоче, щоб урядові ініціативи, схожі на американські, відродили німецьку промислову машину та розширили соціальні виплати. Зелені та Вільні демократи фокусуються на іших аспектах розвитку економіки країни.

Це не те місце, у якому себе уявляли німці. Шістнадцять місяців урядовці, економісти та аналітичні центри у Берліні переконували, що все працює добре. Росія терпіла крах в Україні. Тоді аналітики прогнозували, що енергетичний перехід підвищить конкурентоспроможність і зайнятість Німеччини.

За цих обставин не дивно, що в Німеччині зростає підтримка антиістеблішментських партій. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) наразі має більшу підтримку, ніж будь-яка з правлячих партій: одне нещодавнє опитування показало, що AfD має 19%, Соціал-демократи - 14%, Зелені - 13%, а Вільні демократи - 4%.

"Найгіршою пігулкою для німецького істеблішменту може бути усвідомлення того, що в найважливіших питаннях, які стоять перед Німеччиною, Дональд Трамп мав рацію там. Лягати в ліжко з Володимиром Путіним заради дешевої енергії було водночас нерозумно і глибоко нелояльним до Заходу. Німецька оборонна політика була згубною та небезпечною. Китай не був надійним партнером", - пише видання.

Журналісти припускають, якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, його посланням, ймовірно, буде "Das habe ich gleich gesagt" або "Я вам казав".

Що Трамп говорив про НАТО

Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, заявив, що США не будуть захищати країни-члени НАТО в разі невиконання фінансових зобов’язань щодо витрат на оборону. Більше того, у цьому зв'язку він заявив, що США будуть заохочувати росіян робити будь-що, що ті захочуть.

Згодом американський президент Джо Байден сказав, що заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн Альянсу становить загрозу для безпеки Штатів.

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