Переговори з цього питання досягнуть кульмінації на неформальній зустрічі лідерів ЄС наступного тижня.

Брюссель нарешті отримав потужну підтримку своїх зусиль щодо передачі мільярдів євро заморожених російських державних активів Україні.

Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню Politico, що Берлін відкритий для "нових, юридично обгрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.

Ця ідея полягає в тому, щоб перевести мільярди євро російських грошей, які зараз зберігаються в бельгійському депозитарії, Україні та замінити вилучені кошти облігаціями, забезпеченими Євросоюзом.

Замінюючи заморожені кошти борговими розписками, Комісія сподівається уникнути звинувачень у незаконній конфіскації майна РФ.

"Ми відкриті для розгляду нових, юридично обґрунтованих варіантів використання заморожених російських активів", - заявив Міхаель Клаус, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з європейських справ.

Видання зазначило, що Берлін зараз навіть чинить тиск на інші країни, щоб ті підтримали цей план напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені наступної середи.

"Це також стане ключовою темою обговорення на неформальному засіданні Європейської ради. Українцям потрібні гроші для продовження закупівель зброї, а варіантів не так вже й багато", - зазначив Клаус.

Видання зазначило, що це суттєвий поворот у політиці Німеччини, яка раніше була проти будь-яких новаторських ідей використання російських грошей.

Уряд Німеччини, з іншого боку, прагне використати "репараційний кредит" для надання військової підтримки Україні, а не для відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури, повідомили виданню троє чиновників, обізнаних про перебіг переговорів.

Ситуація з російськими активами

Основна частина російських активів перебуває у брюссельській фінансовій компанії Euroclear та інвестована в західні держоблігації, які до моменту погашення стали готівкою.

Єврокомісія запропонувала використати ці кошти - сума яких становить 172 млрд євро - для фінансування "репараційного кредиту" Україні, залишивши при цьому 13 млрд євро базових активів недоторканими.

При цьому Росія погрожує, що переслідуватиме будь-яку європейську державу, яка спробує забрати її гроші.

