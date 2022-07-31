Місію з патрулювання очолять чотири угорських винищувачі JAS-39, які базуватимуться в Литві.

Німеччина, Угорщина та Італія з 1 серпня почнуть патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Повідомляється, що німецькі, угорські та італійські винищувачі приступлять до виконання обов'язків в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону.

"У найближчі місяці чотири угорських винищувачі JAS - 39 і близько 80 чоловік особового складу очолять місію на авіабазі Шяуляй в Литві", - йдеться в повідомленні.

Ще чотири німецьких Eurofighter будуть вилітати з Емарі в Естонії, італійські Eurofighter будуть базуватися в польському Мальборку.

"Повітряна Охорона НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії. У той час, коли європейська безпека була докорінно змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди напоготові", - зазначила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

Нові контингенти змінять підрозділи Бельгії, Франції та Іспанії, які патрулюють регіон з квітня. Союзники по черзі охороняють небо над Естонією, Латвією і Литвою з тих пір, як вони вступили в НАТО в 2004 році, оскільки у цих країн немає власних винищувачів.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому, НАТО посилило повітряне патрулювання в східній частині Північноатлантичного союзу додатковими літаками.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна попросить допомоги у Румунії, яка є чинним членом НАТО, у разі збройної агресії Росії.

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