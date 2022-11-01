На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про те, що не може повністю використовувати свої потужності для експорту українського зерна через прикордонну бюрократію ЄС.
Про це повідомляє RND.
"Ми могли б їздити навіть більше, якби проходження кордону на зовнішньому кордоні ЄС було швидшим. Централізована координація - стратегічна та операційна - дозволить перевозити великі обсяги вантажів залізницею ", – відзначили в компанії.
У компанії відзначили, що необхідно розширити інфраструктуру і прискорити прикордонні процеси на зовнішніх кордонах ЄС.
Війна в Україні та Deutsche Bahn Cargo:
У травні 2022 року Deutsche Bahn заявила, що планує активно підтримувати Україну в експорті зерна.
Deutsche Bahn Cargo з дочірніми компаніями в Польщі та Румунії щодня відправляла кілька ешелонів з українським зерном в різні морські порти.
Ситуація із зерном:
Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.
Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.
29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.
31 жовтня 2022 року в ЄС заявили про те, що хочуть відкрити сухопутний коридор для українського зерна.
Також 31 жовтня 2022 року Міністр оборони Туреччини обговорив з Шойгу "зернова угода".
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