Deutsche Bahn Cargo з дочірніми компаніями в Польщі та Румунії щодня відправляла кілька ешелонів з українським зерном в різні морські порти.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про те, що не може повністю використовувати свої потужності для експорту українського зерна через прикордонну бюрократію ЄС.

Про це повідомляє RND.

"Ми могли б їздити навіть більше, якби проходження кордону на зовнішньому кордоні ЄС було швидшим. Централізована координація - стратегічна та операційна - дозволить перевозити великі обсяги вантажів залізницею ", – відзначили в компанії.

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У компанії відзначили, що необхідно розширити інфраструктуру і прискорити прикордонні процеси на зовнішніх кордонах ЄС.

Війна в Україні та Deutsche Bahn Cargo:

У травні 2022 року Deutsche Bahn заявила, що планує активно підтримувати Україну в експорті зерна.

Deutsche Bahn Cargo з дочірніми компаніями в Польщі та Румунії щодня відправляла кілька ешелонів з українським зерном в різні морські порти.

Ситуація із зерном:

Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.

31 жовтня 2022 року в ЄС заявили про те, що хочуть відкрити сухопутний коридор для українського зерна.

Також 31 жовтня 2022 року Міністр оборони Туреччини обговорив з Шойгу "зернова угода".

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