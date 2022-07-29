Їх використовують для подолання водних або інших перешкод в бою.

Німеччина передасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини в Twitter.

"Для подальшої підтримки сухопутних військ України Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт прийняла рішення поставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних або інших перешкод в бою", - йдеться в повідомленні.

На сайті Бундесверу повідомляється, що мостоукладачі Biber побудовані на шасі німецьких танків Leopard 1. Загальна довжина становить 22 метри, вага - 45,3 тонни. Танк розрахований на двох членів екіпажу - командира і водія.

Вони використовуються, коли військам необхідно швидко перетнути канави і водойми, ширина яких може досягати 20 метрів. Міст шириною чотири метри дозволяє перевозити великовантажні автомобілі з класом вантажопідйомності MLC 50.

Нагадаємо, що раніше Україна отримала від Німеччини реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці.

Також раніше в Бундестазі закликали канцлера Олафа Шольца до прямих поставок зброї Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз веде переговори з однією з країн Європи про постачання німецьких бойових танків Leopard для Збройних сил.

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