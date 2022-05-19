На карті, показаній телеканалом під час трансляції 17 травня, між материковою частиною України та Кримом була пунктирна лінія.

Представництво президента України в АР Крим звернулося до німецького телеканалу Das Erste з проханням виправити на карті забарвлення материкової частини України та окупованого півострова.

Про це повідомили у прес-службі представництва.

"Представництво звернулося офіційним листом до німецького телеканалу Das Erste (що належить до медійної спілки ARD) з проханням виправити неточність на карті, показаній під час трансляції 17 травня 2022 року, а саме — різне забарвлення та пунктирну лінію між материковою частиною України та тимчасово окупованим Кримським півостровом", - йдеться у повідомленні.

У представництві наголосили, що така неточність може трактуватися як "лінія кордону" між частинами українських територій, що, своєю чергою, може означати визнання на міжнародному рівні незаконної окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим.

Раніше повідомлялося, що BlaBlaCar оскандалився через рекламу з картою України без Криму.

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