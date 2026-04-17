Лукашенко оголосив про призов офіцерів із резерву

Сьогодні Зеленський попередив, що Білорусь розпочала підозрілу активність на кордоні.

У Білорусі оголосили призов на службу офіцерів з числа резервістів. Їх направлять до армії та прикордонної служби. Про це повідомляє пов'язаний з адміністрацією президента РБ телеграм-канал "Пул первого".

Стверджується, що передбачається призвати на службу чоловіків віком до 27 років з числа офіцерів запасу, які не пройшли строкову військову службу, службу в резерві Збройних сил і не мають права на відстрочку від призову.

При цьому підкреслюється, що йдеться про планові заходи, які проводяться щорічно.

"Реалізація Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу та забезпечити підготовку мобілізаційного резерву", – йдеться в повідомленні.

Водночас масштаби призову резервістів не вказані.

Білорусь облаштовує військову інфраструктуру поблизу України

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Зокрема, на прикордонних територіях Білорусі фіксується будівництво доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій, що може свідчити про підготовку до можливих військових дій.

Українська сторона вже передала попередження фактичному керівництву Білорусі через відповідні канали, зазначивши готовність захищати свою територію та незалежність. Зеленський також зазначив, що останні події у Венесуелі мають слугувати попередженням для білоруської влади.

