У Мексиці бандити викрали вантажівку, наповнену тоннами золота і срібла

Вкрадено 33 тонни золотого і срібного концентрату. Компанія, якій належав вантаж, зазнала збитків на мільйони доларів.

Озброєні бандити в Мексиці викрали вантажівку з тоннами золотого і срібного концентрату, який коштує мільйони доларів. Це пограбування вже назвали найбільшим у гірничодобувному секторі Мексики, пише Bloomberg.

Вантажівка, що належала компанії Grupo Minero Bacis, перевозила причіп, у якому було 33 тонни концентрату золотих і срібних руд. Це напівфабрикат, що містить вищі концентрації дорогоцінних металів, ніж вихідна руда. Щоб отримати чистий метал, концентрат потрібно переплавити на спеціалізованих підприємствах.

Напад стався на шосе на шляху з міста Дуранго в порт Мансанільо. У компанії заявили, що нападники заблокували вантажівку двома білими автомобілями, погрожували водієві та охороні, утримували їх у заручниках протягом півтори години. Потім вони відпустили людей цілими і неушкодженими, але викрали вантажівку і причіп із цінним вантажем. Згодом поліція знайшла тільки кабіну, а сам причіп все ще не виявлено. Точну вартість вантажу в компанії не розголошують, але йдеться про мільйони доларів.

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Видання El Financiero пише, що компанія належить впливовому бізнесмену Хосе Хайме Гутьєрресу Нуньєсу, який має велику вагу в національному гірничодобувному секторі та бізнес-середовищі Мексики. На сьогодні компанія Grupo Minero Bacis є найбільшим виробником золота, срібла, цинку і свинцю в Мексиці. Крім керівництва радою директорів Grupo Minero Bacis, Нуньєс є головою 12 інших компаній.

"Ми шкодуємо про цей інцидент, який негативно вплинув на гірничодобувний бізнес і доходи країни", - заявили в Grupo Minero Bacis.

Bloomberg вказує, що пограбування в Мексиці стали частішими. Згідно з поліцейською статистикою, спроби пограбувань фіксуються кожні 50 хвилин. А загальна кількість зросла більш ніж на третину за перші два місяці 2025 року. Для порівняння минулого року було зареєстровано загалом 24 тисячі крадіжок вантажів. Однак крадіжка 33 тонн концентрату - одна з найбільших у видобувному секторі Мексики за всі роки.

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Нагадаємо, що кримінальна обстановка в Мексиці залишається складною. Минулого року там загинуло понад 50 осіб, ще 51 людина вважається зниклою безвісти після того, як 9 вересня почалися сутички між злочинними угрупованнями картелю "Сіналоа". Конфлікт тривав з літа, а причиною став арешт у США відомого наркоторговця і лідера одного з цих угруповань Ісмаеля "Ель Майо" Замбада.

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