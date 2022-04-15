Зокрема, із Бучі вивезено понад 350 тіл цивільних осіб, вбитих окупантами.

Станом на сьогодні на звільнених від російських окупантів територіях Київщини знайдено понад 900 тіл вбитих мирних жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу.

"Хочу з прикрістю сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа - 900 тіл загиблих, цивільних, яких ми знайшли, оглянули та передали до судово-медичних установ для детального огляду. Це буде понад 900 загиблих на сьогодні від рук безпосередньо російської армії", - повідомив він.

За його словами, із Бучі вивезено понад 350 тіл цивільних, вбитих окупантами.

"В Бучі найбільше жертв. Це свідчить про те, що окупанти, ті підрозділи, які діяли в Бучі, були найжорстокішими. Ми вже вивезли з Бучі більше 350 тіл загиблих. Ви розумієте, наскільки було небезпечно в цьому місті під час окупації. Значно менше - з Вишгородського району, з Броварського. Але загалом - сьогодні ми перетнемо межу за 900 тіл", - пояснив Нєбитов.

Він уточнив, що мова йде про тіла, вивезені з усіх раніше окупованих територій Київщини.

Раніше повідомлялося, що росіяни забороняють жителям Маріуполя ховати загиблих та ексгумують тіла похованих.

Вас також можуть зацікавити новини: