Станом на сьогодні на звільнених від російських окупантів територіях Київщини знайдено понад 900 тіл вбитих мирних жителів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу.
"Хочу з прикрістю сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа - 900 тіл загиблих, цивільних, яких ми знайшли, оглянули та передали до судово-медичних установ для детального огляду. Це буде понад 900 загиблих на сьогодні від рук безпосередньо російської армії", - повідомив він.
За його словами, із Бучі вивезено понад 350 тіл цивільних, вбитих окупантами.
"В Бучі найбільше жертв. Це свідчить про те, що окупанти, ті підрозділи, які діяли в Бучі, були найжорстокішими. Ми вже вивезли з Бучі більше 350 тіл загиблих. Ви розумієте, наскільки було небезпечно в цьому місті під час окупації. Значно менше - з Вишгородського району, з Броварського. Але загалом - сьогодні ми перетнемо межу за 900 тіл", - пояснив Нєбитов.
Він уточнив, що мова йде про тіла, вивезені з усіх раніше окупованих територій Київщини.
Раніше повідомлялося, що росіяни забороняють жителям Маріуполя ховати загиблих та ексгумують тіла похованих.