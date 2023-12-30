Боєприпаси будуть взяті з запасів армії США, схвалення цієї угоди від Конгресу не потрібне.

Держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив потенційний продаж Ізраїлю 155-мм снарядів M107 і супутнього обладнання на суму $147,5 млн.

В повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону наголошується, що ситуація вимагає "негайного продажу уряду Ізраїлю вищевказаних предметів і послуг оборонного призначення в інтересах національної безпеки США".

Повідомляється, що всі ці боєприпаси будуть взяті із запасів армії США і що схвалення цієї угоди від Конгресу не потрібне.

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Нагадаємо, це вже друга угода за останній місяць, яка проходить в обхід Конгресу. Так, 9 грудня Держдепартамент погодив продаж Ізраїлю 120 мм танкових снарядів і супутнього обладнання на суму $106,5 млн.

Арабо-ізраїльський конфлікт

В останні дні Ізраїль веде масштабні бої у секторі Гази. Сьогодні ізраїльські танки просунулися вглиб центральної і південної частин сектора Гази під прикриттям авіації.

В ході конфлікту, що почався 7 жовтня з вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю, загинули 21 672 палестинці, ще понад 56 тис. поранені.

За інформацією ізраїльських військ, в боях в Газі загинули 170 військовослужбовців армії оборони Ізраїлю.

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