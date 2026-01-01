Американський лідер зауважив, що планує досягти миру на усій планеті цьогоріч.

Президент США Дональд Трамп традиційно зустрів Новий рік на урочистому прийомі у своїй резиденції Мар-а-Лаго (Флорида). На подію американський лідер прибув у компанії першої леді Меланії Трамп.

Як пише Clash Report, на запитання журналістки, чи має Трамп новорічну ціль, він відповів: "Мир у всьому світі".

The New York Post пише, що під час святкування Нового року в Мар-а-Лаго відбувся благодійний аукціон, де картину із зображенням Ісуса, створену під час заходу, було продано за $2,75 млн. Половину коштів спрямовано дитячій лікарні St. Jude, іншу половину – місцевому офісу шерифа.

Серед почесних гостей був прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з дружиною.

Новий рік - Зеленський теж згадував Трампа

Як повідомляв УНІАН, у новорічному зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було зовсім непросто домогтися покращення у відносинах України та США.

"Скажу чесно: було зовсім непросто домогтися такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету і всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка показала факт: без України нічого не вийде", - зауважив Зеленський.

