Українська армія, яка за минулий рік стала найбільшою силою в Європі, вже перевищує всі стандарти НАТО. Таку думку висловив депутат Європейського парламенту від Литви Андрюс Кубілюс в ефірі телемарафону.
"Я вважаю, що Україна перевищує всі стандарти НАТО. Ви довели за минулий рік, що українська військова сила за допомогою західного озброєння є найбільшою силою на всьому демократичному європейському континенті", – заявив він.
За його словами, зараз вже постає питання не про те, чи відповідає Україна стандартам НАТО, а чи відповідають стандарту, який показує Україна, інші країни блоку.
"Для нас абсолютно зрозуміло, що не тільки для України потрібно, щоб вона стала членом НАТО, для того, щоб отримала гарантії безпеки, але й для самого блоку дуже потрібно, щоб Україна якнайшвидше стала членом альянсу. Тому що ваш досвід і військова сила допомогла б стати НАТО сильнішим", – додав Кубілюс.
Вступ України до НАТО - останні новини
Минулого місяця генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше з початку повномасштабної вторгнення РФ відвідав Україну. Після візиту він оголосив, що в Альянсі домовились про вступ України.
Низка країн зрештою публічно висловили свою позицію з цього питання. Польща, Чехія та Словаччина виступили зі спільною заявою, у якій закликали до надання Києву безпекових гарантій до приєднання до Альянсу.
Угорщина оскандалилась заявою про те, що нібито вступ України до НАТО можливий виключно за згодою Росії. А Німеччина заявила, що перспективи швидкого розв’язання питання щодо членства України немає.
Німецькі ЗМІ зрештою повідомили, що нібито такі члени Північноатлантичного альянсу, як США і Німеччина, неофіційно дали зрозуміти, що вони поки не хочуть брати на себе жодних зобов'язань щодо прийняття України до НАТО.
Польща публічно звинуватила Берлін і Париж у затягуванні приєднання України до НАТО. Там заявили, що війна, розв’язана Росією, стала наслідком цього.