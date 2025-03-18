Україна розраховує, що частина цих грошей піде на її оборону. Однак проти виступає Німеччина.

Влада Великої Британії та Євросоюзу обговорять конфіскацію заморожених російських активів і збільшення витрат на власну оборону.

Це буде зроблено, щоб посилити тиск на РФ перед початком мирних переговорів щодо закінчення війни проти України, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зокрема, британський міністр закордонних справ Девід Леммі та глава європейської дипломатії Кая Каллас обговорять, яким чином вони разом можуть збільшити фінансування європейської оборони та підвищити боєготовність збройних сил.

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За словами джерел видання, також сторони обговорять, як Європа може забезпечити юридичний супровід можливої конфіскації заморожених російських активів.

За їхніми словами, сторони можуть домовитися з цього питання, незважаючи на опір Бельгії та Німеччини, які, як завжди, стурбовані тим, що конфіскація може порушити норми міжнародного права і вплинути на євро.

Також Леммі і Каллас обговорять те, як координуватиметься співпраця щодо України. "Життєво важливо, щоб ми поліпшили наше партнерство з ЄС і працювали разом, щоб покласти край війні та забезпечити безпеку", - прокоментував Леммі питання України.

Видання зазначило, що європейські зусилля щодо чинення тиску на РФ робляться перед черговою розмовою між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним, яка відбудеться вже сьогодні.

Доля російських активів

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна розраховує отримати конфісковані $300 млрд російських активів і додав, що цих грошей все одно не вистачить, щоб покрити всі завдані Росією збитки.

У лютому Reuters повідомив, що Кремль може погодитися передати Україні заморожені на Заході активи в рамках мирних переговорів.

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