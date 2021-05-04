Серед загиблих є неповнолітні.

Кількість загиблих при обваленні метромосту в в столиці Мексики Мехіко зросла до 20.

Про це повідомляє Milenio з посиланням на мера міста Клаудію Шейнбаум.

За її словами, серед загиблих є неповнолітні. Також повідомляється про 49 госпіталізованих постраждалих, сім з них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих і понад 70 постраждалих.

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Обвал мосту метро: що відомо

Інцидент стався ввечері 3 травня близько 22:30 за місцевим часом на 12-й лінії метро поруч зі станцією Olivos. В Мехіко обрушився метроміст у момент, коли по ньому проходив поїзд. За попередніми даними, причиною події стало зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.

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Автор: Олег Давигора