Інцидент стався в результаті зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.

У мексиканській столиці Мехіко обвалився міст, по якому рухалися поїзди метро. Внаслідок інциденту загинули 15 осіб, десятки людей отримали травми.

Про це повідомляє CNN.

Трагедія сталася о 22:25 3 травня за місцевим часом. На кадрах з камер відеоспостереження видно момент обвалення мосту просто над проїжджою частиною, після чого усе заполонила хмара пилу. Вагон метро розламався навпіл внаслідок обвалу.

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум підтвердила загибель 15 людей під час аварії метромосту.

"На даний момент 15 загиблих", - наводить її слова видання Milenio.

Шейнбаум також повідомила, що на даний момент відомо про 70 постраждалих, 34 з яких госпіталізовано.

ЗМІ також повідомляють, що інцидент стався в результаті зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.

Відзначається, що Генеральна прокуратура працює над встановленням особи загиблих, щоб надати інформацію їхнім сім'ям.

"Метро рухалося відкритою частиною міської системи швидкого транзиту на підвищенні найновішою лінією 12, також відомою як Золота лінія, коли частина шляхопроводу обвалилася", - повідомив Мексиканський секретаріат з управління ризиками та цивільного захисту.

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Автор: Олег Давигора