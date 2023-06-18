Поляки не випустили зброю з аеропорту, тому стався інцидент з охоронцями президента.

Охорона президента ПАР Сіріла Рамафоси намагалася вивантажити у Польщі 12 контейнерів зі зброєю напередодні його візиту до Києва.

Як пише польське видання Rzeczpospolita, Рамафоса прилетів до Варшави одним літаком, а в іншому літаку, який супроводжував його, перебувало 120 осіб — журналісти, охоронці, військові та спецназівці.

Президент ПАР хотів, щоб до Києва його супроводжували озброєні до зубів охоронці, але зброю не випустили з аеропорту. Польські митники не дозволили вийти охороні з літака та забрати багаж. Це підтвердила одна з журналісток, що перебувала на борту.

Офіційно МЗС Польщі заявив, що літак затримали через недотримання стандартних процедур в'їзду на територію Польщі - зокрема відсутності дозволів на "небезпечні речовини".

Головний охоронець Рамафоси назвав це "свідомим саботажем" та "расизмом". Про спробу вивантажити 12 контейнерів зі зброєю він не згадав.

За словами журналістки Аманди Хози, ймовірно, через контейнери зі зброєю, Італія не пустила літак делегації з ПАР у свій повітряний простір. До Києва Рамафоса поїхав без масованої охорони з неймовірною кількістю зброї.

"Невідомо, як би українські прикордонники відреагували на натовп озброєних силовиків, які хотіли б перетнути кордон. Можливо, добре, що вони не виїхали з Варшави. Принаймні залишилися живі", - пише видання.

Затримання охорони президента ПАР у Польщі

У п'ятницю президент ПАР Сіріл Рамафоса відвідав Київ, щоб представити свій мирний план.

При цьому глава Служби охорони президента зазначив, що життя Рамафоси було "під загрозою", оскільки його охорона застрягла в літаку в Польщі через Авіаційні правила та бюрократію. Він звинуватив польський уряд у расизмі та "навмисному саботажі" мирної ініціативи.

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