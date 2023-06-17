Вчора президент ПАР Сиріл Рамафоса відвідав Київ, щоб представити свій мирний план.

Охоронці південноафриканського президента Сиріла Рамафоси, який вчора відвідав Україну, намагалися без дозволу провезти зброю, тому їх затримала служба безпеки аеропорту імені Шопена у Варшаві. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі на своїй сторінці.

"На борту літака перебували небезпечні вантажі, на ввезення яких представники ПАР не мали дозволу. Крім того, на борту літака були особи, про присутність яких польська сторона не була заздалегідь повідомлена", - йдеться у повідомленні.

У Прикордонній службі Польщі також підтвердили, що південноафриканська делегація везла з собою зброю, на яку не мала дозволу.

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"Члени делегації мали при собі зброю, не маючи дозволу на її ввезення, але їм дозволили залишити літак самостійно. Пасажири прийняли рішення залишитися на борту до моменту продовження рейсу", - йдеться у повідомленні.

Також цю ситуацію прокоментував уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Зарін. Він назвав безглуздими звинувачення південноафриканської сторони у расизмі через цей інцидент.

"Такі коментарі є не тільки оманливими та безпідставними, але й смішними. Якби у делегації були всі дозволи, не було б проблем. Що стосується безпеки, то вирішальне значення мають процедури, які мають бути очевидними та зрозумілими кожному", - написав Жарін у Твіттер.

Інцидент із затриманням охорони президента ПАР у Польщі

Як відомо, вчора президент ПАР Сиріл Рамафоса відвідав Київ, щоб представити свій мирний план.

При цьому глава Служби охорони президента зазначив, що життя Рамафоси було "під загрозою", оскільки його охорона застрягла в літаку в Польщі через Авіаційні правила та бюрократію. Він звинуватив польський уряд у расизмі та "навмисному саботажі" мирної ініціативи.

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