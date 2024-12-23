Рютте наголосив, що підтримка України з боку Німеччини є безпрецедентною і за це Україна "має бути вдячна Шольцу".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає невиправданою критику президента України Володимира Зеленського на адресу федерального канцлера Олафа Шольца. Як пише n-tv.de, про це Рютте заявив в інтерв'ю агентству dpa.

"Я часто говорив Зеленському, що йому слід припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України з боку Німеччини є безпрецедентною і за обсягами поступається тільки США, і за це Україна "має бути вдячна Шольцу".

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"Те, що зробив Олаф Шольц, вражає. Шольц сприяв тому, що Німеччина поступається тільки США за обсягом військової підтримки України - 28 мільярдів євро, а за деякими підрахунками навіть 34 мільярди. Це величезна сума, що набагато випереджає багато інших країн, включно з великими європейськими економіками, - сказав Рютте.

Водночас, говорячи про позицію Шольца щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus, Рютте зазначив, що особисто він ухвалив би інше рішення і не став би накладати жодних обмежень на їхнє використання.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості є дуже важливими для України", - сказав він, підкресливши, однак, що не йому вирішувати, що саме мають постачати союзники.

Він додав, що Німеччині важливо усвідомити, що в її політиці щодо України на карту поставлені її власні цінності та колективна безпека. "Якби Україна програла, нам довелося б витрачати набагато більше коштів на оборону, щоб протистояти російській загрозі", - додав він.

Зеленський раніше критикував Шольца, зокрема, за те, що той розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Він також неодноразово публічно висловлював нерозуміння відмови канцлера постачати крилаті ракети "Taurus".

Позиція Шольца щодо війни в Україні

У листопаді Шольц вирішив уперше за довгий час провести телефонну розмову з Путіним. За це він отримав масу критики з усіх боків і був змушений кілька разів виправдовуватися.

Днями німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує приїхати до Москви з "мирною місією", прагнучи зіграти на цій темі для підвищення свого передвиборчого рейтингу.

20 грудня Шольц повідомив, що Німеччина відправила в Україну ще одну систему ППО IRIS-T.

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