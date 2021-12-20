Відтермінування заходу необхідне через вплив нового штаму коронавірусу на подорожі, зазначили організатори Всесвітнього економічного форуму.

Заплановану особисту зустріч Всесвітнього економічного форуму на швейцарському гірському курорті Давос відклали через зростання випадків інфікування новим варіантом коронавірусу COVID-19 під назвою "Омікрон".

Про це повідомили організатори події, передає "Радіо Свобода".

"Щорічна зустріч мала відбутися в "Давос-Клостерс", Швейцарія, з 17 по 21 січня 2022 року. Тепер вона запланована на початок літа", – йдеться в заяві організаторів, опублікованій 20 грудня.

Натомість учасники долучаться до низки сесій під назвою "Стан світу", який збере світових лідерів онлайн, аби обговорити найбільші глобальні виклики.

Читайте такожВсесвітній економічний форум скасували через коронавірус"Попри суворі медичні протоколи зустрічі, передача "Омікрону" та його вплив на подорожі та мобільність зробили відтермінування необхідним", – заявляють організатори.

Остання особиста зустріч Давоського форуму відбулася в січні 2020 року, саме перед спалахом коронавірусу в Західній Європі. Цьогорічний з’їзд у січні також пройшов онлайн через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

14 грудня у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

За даними видання Medical Press, учені з Гонконгу довели, що щеплення вакцинами від Pfizer-BioNTech та Coronavac не допоможе у протистоянні новому штаму.

18 грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

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Автор: Леся Лещенко