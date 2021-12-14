У ВООЗ наголосили, що пандемія показала людству: "якщо здоров'я піддається ризику, то ризику піддається все".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про складні проблеми, з якими зіткнеться світова спільнота після закінчення пандемії.

Як заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, пандемія показала людству, що "якщо здоров'я піддається ризику, то ризику піддається все", йдеться на сайті організації.

За його словами, необхідна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров'я.

"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату і багато іншого", - сказав глава ВООЗ.

Слід сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї і добробуті людей і планети, вважає Гебрейесус.

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"Пандемія привела нас до роздоріжжя: позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який привів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових і стійких суспільств", - вважає Гебрейесус.

Світ не повинен йти колишнім шляхом нещадної експлуатації в сфері виробництва та споживання. Світ не повинен проводити політику, яка викликає розбіжності і ще більш розпалювала пандемію, висловив переконання Гебреїсус.

Нагадаємо, як писав УНІАН, ВООЗ заявила, що до цього часу залишається неясним, чи дуже необхідні бустерні дози вакцини тим, хто вже був повністю вакцинований, для захисту від варіанту "Омікрон", і закликала багаті країни не поспішати витрачати дози, щоб не посилювати нерівний доступ до вакцин.

Пандемія коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко