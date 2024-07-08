Мета візиту – обговорення мирного плану щодо України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поїде до Вашингтона після обговорення мирного плану щодо України в Пекіні, пише Reuters.

Наразі Орбан прибув до Китаю, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном. Вони вели переговори в державному пансіонаті Дяоюйтай. Орбан описав поїздку до Пекіна як продовження місії за "мир" для України. "Крім воюючих сторін, те, коли закінчиться російсько-українська війна, залежать від США, Євросоюзу і Китаю. Тому після моїх зустрічей із воюючими сторонами ми приїхали до Пекіна", – підкреслив він.

За словами журналістів, Угорщина розпочала своє шестимісячне головування в ЄС. Відтоді Орбан відвідав Київ, Москву та Пекін у рамках, як він називає, "мирної місії" для війни в Україні. Його остання поїздка до Китаю відбулася за кілька днів до саміту НАТО, на якому буде розглянуто надання подальшої підтримки України. До того ж Єврокомісія підтвердила, що запровадить мита на китайські електромобілі.

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Міжнародні візити Орбана

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Київ та Будапешт можуть укласти документ про регулювання спільних відносин.

Далі Орбан полетів до Москви. На початку переговорів Володимир Путін заявив, що Орбан прибув до Москви, "не тільки як наш давній партнер, але і як голова Ради ЄС", і запропонував угорському прем'єру обговорити ситуацію в Україні.

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