Він додав, що військові злочини, вчинені росіянами в Бучі, повинні бути розслідувані.

Прес-секретар прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину в Бучі під Києвом.

Про це повідомляє видання Telex.hu.

За словами Хаваші, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття в Бучі.

Прес-секретар зазначив, що Орбан дав зрозуміти на прес-конференції в середу, що це війна, яку почали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія.

"Це спільна позиція Євросоюзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. І з приводу всіх звірств, я думаю, що всі вони повинні бути розслідувані, (...) у будь-якому випадку, цивільне населення повинно бути захищене, жорстоке поводження з цивільним населенням повинно бути рішуче засуджено, і такі випадки повинні бути розслідувані. Ми хочемо незалежного і неупередженого розслідування", - заявив Хаваші.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Володимира Зеленського, один з президентів країн ЄС вимагав доказів, що бучанські військові злочини не були інсценовані. За даними ЗМІ, мова йде про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Віце-прем'єр і лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за те, що він не поспішає засуджувати Росію за масові вбивства цивільного населення в Бучі.

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