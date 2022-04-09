Такі заяви дискредитують роботу міжнародних організацій.

Міжнародна спільнота має реагувати на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Буча може бути театральною постановкою.

Про це сказала голова Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева на брифінгу.

Вона зазначила, що необхідна контрпропаганда, оскільки дивними є розмови Орбана, котрий каже, що йому потрібні по Бучі "додаткові докази, що це не театральна постановка".

"Мені здається, що міжнародна спільнота, в тому числі, повинна реагувати на такі заяви, які дискредитують роботу міжнародних організацій і тих рівнів міжнародного права, які притягуватимуть всіх винних до відповідальності", - наголосила Мезенцева.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що один із провідних політиків Євросоюзу просив надати йому докази того, що звірства та масові вбивства російськими окупантами жителів Бучі не були інсценовані. Про це він розповів у інтерв'ю німецькому таблоїду BILD. При цьому Зеленський не назвав прізвище політика.

Водночас, за даними джерел Європейської правди, йдеться про прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Не зрозуміло, де Орбан озвучив свою вимогу надати докази. Після Бучанської різанини, за даними "ЄП", спілкування офіційного Будапешта з українською стороною не було.

Напередодні високі представники ЄС відвідали Бучу, після чого заявили про повну підтримку України перед лицем російської агресії та продовження політики введення санкцій проти РФ.

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