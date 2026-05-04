Есмінці, 100 літаків і тисячі військових: як США 'рятуватимуть' кораблі в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп оголосив про "рятувальну операцію" з виведення суден союзників, які застрягли в Ормузькій протоці. За словами Трампа, проект "Свобода" розпочнеться в понеділок, 4 травня, вранці за близькосхідним часом.

Згідно із заявою Центрального командування США (CENTCOM), військова підтримка цієї операції включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків, багатоцільові безпілотні платформи та близько 15 000 військовослужбовців.

Як пише CNN, есмінці класу "Арлі Берк" з керованими ракетами є основними бойовими конячками американського флоту, і станом на 24 квітня у США було 12 есмінців на Близькому Сході.

Деякі з них вже використовувалися для забезпечення блокади іранських портів, але ці операції проводилися за межами Ормузької протоки, в Аравійському морі. При цьому з початку війни CENTCOM повідомило лише про два есмінці, що увійшли в протоку для початку операцій з розмінування.

Есмінці також є основною системою протиповітряної оборони авіаносних ударних груп, тому не всі кораблі, що знаходяться в регіоні, будуть задіяні в Ормузькій протоці. При цьому аналітики не очікують, що есмінці супроводжуватимуть конвої торгових суден через протоку.

100 літаків. США мають у регіоні цілу низку літаків палубної та наземної авіації. Озброєні літаки могли б облітати судна, що проходять через протоку, щоб знищувати будь-які невеликі судна, які намагаються блокувати проходи. Штурмовики A-10 ВПС США також могли б використовуватися для ураження цілей на воді або ракетних батарей на березі.

Багатоцільові безпілотні платформи. До них можуть належати повітряні та морські дрони, які могли б переміщатися разом із суднами через протоку або перебувати поблизу неї, щоб реагувати на будь-які загрози торговим суднам. Дрони можуть бути озброєними або використовуватися лише для спостереження чи розвідки, залежно від платформи та її конфігурації.

15 тисяч військовослужбовців. Як зазначає CNN, хоча це здається великою кількістю військ, більшість із них, ймовірно, виконують допоміжні функції і фактично не розгорнуті в протоці.

Як писали ЗМІ, Іран через Пакистан запропонував США триетапний план припинення війни. Він передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру протягом 30 днів. Зокрема, у ньому згадуються зобов'язання про ненапад, у тому числі з боку Ізраїлю, щоб гарантувати відсутність повернення до війни. Джерела розповіли, що на першому етапі можливе поступове відкриття Ормузької протоки та зняття блокади іранських портів з боку США. Тегеран готовий зайнятися знешкодженням морських мін.

Однак Трамп заявив, що ознайомився з новою мирною пропозицією Ірану, і для нього вона "неприйнятна".

