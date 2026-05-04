'Неприпустимо': прем'єр Фінляндії відреагував на порушення дронами повітряного простору

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив, що його країна розуміє необхідність України захищатися.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на неприпустимості порушення дронами фінського повітряного простору, повідомляє Yle.

"Я наголосив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір", - заявив Орпо.

За даними, два безпілотники порушили повітряний простір Фінляндії рано вранці в неділю, 3 травня. Орпо зазначив, що уряд має достовірну інформацію про події, що сталися вночі. Він наголосив, що порушення повітряного простору завжди є серйозною справою.

Водночас, прем'єр-міністр Фінляндії наголосив, що країна добре підготовлена до моніторингу та захисту свого повітряного простору від атак дронів. Орпо додав, що ці можливості будуть суттєво посилені найближчим часом.

На думку прем'єр-міністра Фінляндії, після обговорень українці будуть у "майбутньому більш обережними, щоб дрони більше не потрапляли у повітряний простір Фінляндії".

Інциденти з дронами в Фінляндії: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Еліна Валтонен після перших випадків фіксування уламків дронів на територі країни заявила, що влада Фінляндії не вимагатиме від України припинити або скоротити дронові атаки на нафтовий сектор Росії. Водночас, Валтонен наголосила, що країна має забезпечити, щоб фіни не наражалися на небезпеку. До цього президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна отримала "сигнали" від деяких союзників про скорочення атак на російський нафтовий сектор.

Також ми писали, що в березні на території Фінляндії розбилися два безпілотники. Вони перетнули кордон, порушивши повітряний простір країни. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, "найімовірніше, належать Україні". Однак, він додав, що ця версія ще остаточно розслідується фахівцями. Фінляндія посилила охорону у Фінській затоці, після атаки українських БПЛА на російський нафтовий термінал "Приморськ" у Балтійському морі.

