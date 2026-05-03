Росія обманом затягла сотні громадян Перу на війну проти України, - ЗМІ

У МЗС Перу повідомили, що за останні два тижні вдалося повернути з Росії 18 перуанців.

Міністерство закордонних справ Перу почало повертати з Росії громадян своєї країни, яких обманом відправили на війну проти України. Про це пише "Медуза" з посиланням на перуанські ЗМІ.

У МЗС Перу розповіли, що за останні два тижні вдалося повернути 18 перуанців, яких РФ обманом заманила на війну. Дипломати зазначили, що в рамках зусиль з консульського захисту ще один перуанець повернеться додому 3 травня, а ще шестеро людей прибудуть до країни 4 травня.

Крім того, двоє перуанців, які звернулися за підтримкою до посольства Перу в Москві, все ще продовжують очікувати репатріації під захистом дипломатів. У виданні додали, що прокуратура Перу на початку травня відкрила попереднє розслідування щодо можливої торгівлі людьми, отримавши сотні заяв громадян про зникнення їхніх родичів у Росії.

Відео дня

Юристи розповіли журналістам, що жителів Перу заманювали до Росії, обіцяючи роботу в різних сферах, у тому числі пов'язаних зі збройними силами. Їм обіцяли роботу охоронцями, інженерами, кухарями та водіями, але запевняли, що робота нібито не буде пов'язана з участю в бойових діях.

За даними юристів, громадян Перу змушували підписувати документи російською мовою, а також відбирали документи і відправляли на коротке військове навчання, після якого вони опинялися на війні.

Адвокати, які представляють інтереси родичів зниклих громадян Перу, заявили в розмові з журналістами, що таким чином Росія з жовтня 2025 року заманила близько 600 перуанців. За їхніми словами, щонайменше 13 перуанців уже загинули на війні.

Росія обманом змушує африканців воювати проти України

Раніше в CNN з'ясували, як Росія вербує африканців на війну проти України. Журналісти розповіли, що тактика російських вербувальників включає привабливі обіцянки, які не виконуються.

Багатьом африканцям росіяни пропонують високооплачувану роботу, але замість цього змушують підписувати контракти з Міноборони РФ і відправляють на війну.

Низка африканських урядів, зокрема Ботсвани, Уганди, ПАР та Кенії, вже визнали масштаби проблеми. Місцеві чиновники вже закликали Москву припинити вербувати своїх громадян на війну.

Вас також можуть зацікавити новини: