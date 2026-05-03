Фінляндія виділить 300 млн доларів на оборонну підтримку України, - Зеленський

Фінляндія погодилася виділити 300 млн доларів на оборонну підтримку України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Зеленський зазначив, що більша частина коштів піде на зміцнення протиповітряної оборони України.

"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрямки нашої оборони – насамперед ППО, – які можна посилити за допомогою цього пакету", – поділився президент.

Також Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії зміцнити двостороннє партнерство між країнами, підписавши угоду щодо дронів. Він зазначив, що Україна готова ділитися експертизою та підтримувати тих, хто допомагає нашій країні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Окремо торкнулися міжнародної діяльності, зокрема нашої євроінтеграції. Саме зараз відкривається хороша можливість для початку переговорів, і Україна повністю цього заслуговує", – додав президент.

Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини затвердив основні орієнтири бюджету на 2027 рік, які передбачають подальшу допомогу Україні в розмірі 11,6 млрд євро у 2027 році та по 8,5 млрд євро щорічно протягом 2028–2030 років.

У Берліні припустили, що ці суми можуть змінитися залежно від потреб Києва. Міністр фінансів Ларс Клінгбайль пояснив скорочення допомоги Україні після 2027 року тим, що Європейський Союз уже погодив кредитну програму на 90 млрд євро.

Крім того, сенатор-республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл повідомляв, що Пентагон досі не передав Україні 400 млн доларів, які були виділені Конгресом США ще у 2025 році. За його словами, виділена Україні фінансова допомога вже кілька місяців "припадає пилом" у Пентагоні.

