Золотий гігант Антарктиди: вулкан Еребус наповнює повітря золотом

Антарктида приховує у своїх льодах один із найнезвичайніших вулканів світу.

В Антарктиді налічується десятки вулканів, але одним з найлютіших на континенті є гора Еребус. Це найвищий діючий вулкан в Антарктиді і найпівденніший діючий вулкан на Землі – висота його вершини становить 3 794 метри. Названий на честь уособлення темряви в грецькій міфології, Еребус, як кажуть, вивергався, коли капітан сер Джеймс Кларк Росс вперше побачив його в 1841 році.

Він може похвалитися постійним лавовим озером, глибина якого може досягати декількох кілометрів і яке вирує щонайменше з 1972 року. Воно залишається розпеченим до червоного навіть взимку, що робить його одним з п'яти відомих лавових озер на планеті, що мають таку властивість, пише IFL Science.

Золоті викиди Еребуса

Гора Еребус також виділяється цікавим відкриттям, зробленим вченими, які вивчали викиди його газу. Шлейфи насичені крихітними кристалами металевого золота розміром не більше 20 мікрометрів. За оцінками, протягом одного дня вулкан викидає близько 80 грамів золота – це коштує близько 6 000 доларів.

Золотий пил розлітається далеко і повсюдно. Антарктичні дослідники виявили сліди золота в навколишньому повітрі на відстані до 1 000 кілометрів від вулкану. Вулкан регулярно вивергає шлейфи газу та пари. У минулі періоди вулканічної активності він був відомий тим, що викидав брили частково розплавленої породи, відомі як "вулканічні бомби".

Крижані печери та унікальна екосистема

Незважаючи на всю бурхливу вулканічну активність, гора Еребус також вкрита крижаними печерами. Звивисті мережі були виточені газами, що виходять з вулкана, що зробило їх фумарольними крижаними печерами. Екстремальні умови всередині печер роблять їх гарячою точкою для вивчення екстремофілів, і в печерах Еребуса було виявлено 61 вид грибів.

Вважалося, що їх відкриття у 2013 році стало першим повідомленням про грибкову спільноту, яка оселилася в темній оліготрофній вулканічній екосистемі Антарктиди. Гриби пов'язані зі шкірними покривами тварин і потребують високого вмісту ліпідів для росту, що, за словами дослідників, вказує на те, що вони, ймовірно, є свідченням забруднення людиною.

Печери відвідували вчені та польові групи ще в героїчну епоху антарктичних досліджень у 20 столітті. Печера Уоррена є однією з найбільш відвідуваних; вона знаходиться поруч із створеним польовим табором під назвою Лоуер Еребус Хат і розташована приблизно за 300 метрів від краю вулкану.

