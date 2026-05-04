Перша країна світу випробувала повністю автономний рій дронів, - The Telegraph

До реалізації проект на практиці залишається ще великий шлях.

Британські оборонні компанії випробували рій автономних дронів зі штучним інтелектом, здатних самостійно виявляти цілі та атакувати їх. Як пише The Telegraph, ці випробування демонструють прагнення Британії наздогнати стрімкий розвиток військових технологій в російсько-українській війні.

За даними видання, випробувана система була створена лише за чотири місяці консорціумом британських оборонних фірм. Під час демонстрації вісім автономних квадрокоптерів, об’єднаних у так званий "колективний розум", виконали імітацію удару по колоні бронетехніки.

Сценарій роботи рою передбачає, що два розвідувальні дрони вилітають попереду основної групи для пошуку цілей. Після виявлення техніки інформація передається оператору, який підтверджує атаку. Потім один із дронів із боєприпасом здійснює удар, тоді як інші продовжують розвідку.

Як зазначає видання, випробування нагадували бойові епізоди, які вже стали звичними на фронті в Україні. Керівник напрямку автономних наземних систем компанії Applied Intuition Ґай Геннінґс Гаар заявив, що саме такий формат ведення війни стає майбутнім сучасних армій.

"Це напрямок, у якому все рухається", – сказав він журналістам.

За його словами, найбільше занепокоєння викликає швидкість розвитку подібних технологій у потенційних противників.

У публікації йдеться, що Велика Британія намагається надолужити відставання у сфері "ройових" технологій, а допомогу британським розробникам надає Україна, яку вважають світовим лідером у використанні безпілотників на війні.

Випробування проходили неподалік міста Аск у графстві Монмутшир. Інженери спостерігали за роботою системи з екранів у вантажівці командного пункту. Дрони самостійно злетіли, просканували долину, де були розміщені макети танка та бронетранспортерів, а після підтвердження оператора виконали умовний удар.

Наразі британська команда вже здійснила понад 200 реальних тестових польотів і сотні симуляцій. Однак подальша доля проєкту залежить від нового оборонного інвестиційного плану уряду, який затримується через суперечки між Міністерством оборони та Казначейством Великої Британії щодо фінансування.

