Велика Британія прагне союзу з Європою, їй життєво необхідні зв’язки з ЄС, – The Telegraph

Стармер оголосив про намір радикально зблизити Лондон і Брюссель.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер буде лобіювати президента Франції Еммануеля Макрона в питанні зближення зв'язків Лондона та ЄС під час саміту з європейськими лідерами. Повідомляється, що він має намір використати серію зустрічей на саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Вірменії, щоб наполягти на посиленні інтеграції.

Перед поїздкою Стармер звинуватив війну в Ірані в "уповільненні прогресу нашої країни" та посиленні необхідності "поглиблювати наші економічні відносини з ЄС", пише The Telegraph. В останні місяці прем'єр Британії займав дедалі жорсткішу позицію щодо Брексіту в очевидній спробі залучити на свій бік депутатів і членів Лейбористської партії.

Перегляд результатів Брексіту

Він припустив, що Британія повинна добровільно привести своє законодавство у відповідність зі значною частиною законів ЄС, що критики охарактеризували як фактичне повернення до Єдиного ринку. Очікується, що тронна промова короля Чарльза III найближчим часом включатиме законопроекти, які нададуть міністрам повноваження імпортувати широкі сфери європейського регулювання.

В одній зі своїх публікацій Стармер написав: "Давайте визнаємо – світ фундаментально змінився з 2016 року. Тепер ми бачимо, що Брексіт завдав шкоди економіці. Тому я не маю сумнівів щодо того, де сьогодні лежать національні інтереси, і вони полягають у тісніших економічних зв’язках з Європою. Я буду просувати це на зустрічі Європейської політичної спільноти найближчими днями".

Очікується, що британський прем'єр проведе дві зустрічі спільно з Макроном і зустрінеться з кількома іншими високопоставленими лідерами ЄС на заході.

Фінансова допомога Україні та оборонні контракти

На зустрічі в рамках ЄПС Стармер також офіційно розпочне переговори з європейськими лідерами про приєднання Великої Британії до схеми кредитування України на суму 90 мільярдів євро. Якщо прем'єр-міністр у підсумку укладе угоду, від Британії буде потрібна допомога в оплаті відсотків в обмін на доступ до оборонних контрактів на суму 60 млрд євро для вітчизняних виробників.

Початкова пропозиція Стармера буде озвучена на зустрічі понад 45 європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що Франція запропонувала внесок у розмірі близько 2,3 млрд євро для гарантії участі Великої Британії.

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди – і в ці нестабільні часи нам потрібно йти далі й швидше в питаннях оборони, щоб забезпечити безпеку людей, – заявив Стармер. – Ми маємо бути сильнішими. Ми багато вносимо в загальну скарбничку, коли справа стосується оборони, але, принаймні, протягом 20 років європейські країни робили недостатньо, і на нас як на лідерах лежить обов’язок активізуватися в цій сфері".

Угода з енергетики та розблокування кредиту

Велика Британія може розпочати офіційні переговори про приєднання до кредитної схеми після того, як ЄС та Україна подолали опір прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишає свою посаду.

Після кількох місяців тупикової ситуації Орбан – якого вважають найближчим європейським союзником Кремля – дав згоду, коли Київ погодився відновити постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба". Кредит, дві третини якого будуть спрямовані на військову допомогу, забезпечить Україні значну фінансову підтримку протягом наступних двох років, йдеться в матеріалі.

Коли схема спочатку обговорювалася, багато європейських лідерів наполягали на умовах, що дозволяють Британії брати участь. Їхня підсумкова угода передбачала, що "треті країни" поза межами ЄС, такі як Велика Британія, можуть приєднатися лише в тому випадку, якщо їхні уряди погодяться "забезпечити справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають у зв’язку з запозиченням".

Єврокомісія підрахувала, що виплати за відсотками можуть сягати 19,5 млрд євро. Україні повідомили, що їй доведеться виплатити борг лише в тому випадку, якщо вона отримає репарації від Росії.

Перспективи співпраці та національні інтереси

Британські офіційні особи бачать у приєднанні до кредиту можливість не тільки підтримати Україну, але й забезпечити замовленнями вітчизняних виробників зброї. "Я завжди буду діяти в наших національних інтересах – захищаючи нашу безпеку, підтримуючи наших союзників і забезпечуючи робочі місця та стабільність вдома", – заявив Стармер.

Журналісти зазначають, що будь-яка угода з Брюсселем може бути оприлюднена на знаковому саміті з лідерами ЄС, який очікується пізніше цього року. Прем'єр-міністр Великої Британії доклав зусиль для перезавантаження відносин з блоком після Брексіту, погодившись привести правила у відповідність до норм ЄС для стимулювання торгівлі. Це включає дотримання правил ЄС щодо безпеки харчових продуктів, викидів вуглецю та ринків електроенергії.

Уряд наполягає, що будь-які рішення про повернення суверенітету Брюсселю приймаються виключно для прискорення економічного зростання.

