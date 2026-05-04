'Скоро щось станеться': Європа очікує нападу Росії протягом наступних 2 років, – Politico

Путін може скористатися "вікном можливостей", поки Трамп перебуває в Білому домі.

У Європі побоюються, що Володимир Путін розглядатиме наступні рік-два як "вікно можливостей", поки Дональд Трамп перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал. Як заявили європейські чиновники виданню Politico, Росія може в цей період напасти на одну з європейських країн, щоб перевірити відданість Заходу НАТО.

"Незабаром може статися щось важливе – у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність", – сказав Міка Аалтола, фінський депутат Європейського парламенту.

Водночас чиновники та політики вважають малоймовірним наземний наступ Росії на країну НАТО, зважаючи на те, наскільки сильно Росія виснажена у боротьбі з Україною. Натомість набагато ймовірніше, що Путін здійснить вторгнення, покликане створити двозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо питання, чи відповідає ця дія порогу для активації статті 5 про взаємну оборону, сказав Аалтола.

"Путін може "розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною", – заявив Politico Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, також попередивши про "вікно можливостей" Путіна.

Нова війна може стати козирем Росії

Хоча Росія ослаблена, Україна прориває її оборону і завдає ударів углиб її території, це лише робить Путіна ще небезпечнішим для Європи на даний момент, заявив Аалтола:

"Ескалація [українського] конфлікту на інші театри військових дій може дати Росії козир у рукаві... війна виснажує їхні ресурси, тому вони шукають вихід. І цей вихід – не мирні переговори, а розширення конфлікту".

У Путіна багато вразливих цілей на вибір, сказав Аалтола, і атака може "прийняти безліч різних форм", при цьому Кремль навряд чи зробить щось настільки однозначне, як "вторгнення туди, де НАТО сильне, наприклад, на польський кордон".

"Це може бути операція з використанням безпілотників, це може бути операція в Балтійському морі... Це може бути щось в Арктиці, націлене на невеликі острови. У них є тіньовий флот, який вже частково мілітаризований... Для атаки безпілотників не потрібні війська, не потрібно перетинати кордон", – каже він.

При цьому Путін прагнутиме чинити тиск на європейських союзників України, уникаючи будь-якої потенційної реакції США.

"Якщо не буде атаки через кордон, США можуть сказати, що це не настільки стратегічно важливо. У них обмежені ресурси в Ірані, тому, можливо, вони порадять розпочати переговори з Росією", – сказав Аалтола.

У Європі применшують загрозу

"Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що у неї достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії", – заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Самогубна тенденція Путіна має свої межі – особливо коли немає очевидної та негайної вигоди", – додав один із дипломатів НАТО.

Ще один чиновник підкреслив, що "битва на два фронти" – це дуже ризикована стратегія для Путіна.

Однак, як зазначив президент Естонії, жодного сценарію не можна виключати: "Ми пильні. Ми готові. Ми тримаємо очі відкритими".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі – це питання місяців, а не років. При цьому він висловив побоювання щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи в разі такого нападу.

Агентство Reuters зазначало, що 10 країн Європи готують плани евакуації населення на випадок війни. Ініціатива враховує досвід повномасштабної війни в Україні.

