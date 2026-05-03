'Для мене це неприйнятно': Трамп відхилив новий мирний план Ірану

В Ірані заявили, що Тегеран вивчає відповідь Вашингтона на їхній мирний план.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився з новою мирною пропозицією Ірану, але відхилив її. Таку заяву він зробив у коментарі журналісту ізраїльського видання Kan News Натану Гуттману.

"Для мене це неприйнятно. Я його вивчив, я вивчив усе - це неприйнятно", - сказав Трамп журналісту.

Як пише CNN, речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що США відповіли на пропозицію Ірану через Пакистан. За його словами, Тегеран вивчає відповідь Вашингтона.

Відео дня

"Наш 14-пунктний план присвячений виключно припиненню війни і не містить питань, пов'язаних з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включаючи Ліван", - сказав Багаї.

Речник МЗС Ірану запевнив, що пропозиція Тегерана не зачіпає ядерну проблему. Також він зазначив, що вимога про розмінування Ормузької протоки з боку США не входить до плану Ірану.

Іран запропонував США триетапний план припинення війни - що відомо

Раніше Al Jazeera з посиланням на джерела писало, що Іран запропонував США через Пакистан триетапний план припинення війни. Іранський план спрямований на те, щоб перетворити тимчасове припинення вогню на кінець війни протягом 30 днів.

За словами джерел видання, першим етапом плану є поступове відкриття Ормузької протоки та зняття блокади іранських портів з боку США. Другий етап плану передбачає відновлення Іраном збагачення урану після закінчення встановленого ліміту в 3,6% відповідно до так званого "принципу нульового запасу".

Третім етапом іранського плану, за даними видання, є вступ у стратегічний діалог з арабськими сусідами та створення системи безпеки, що охоплює весь Близький Схід.

Вас також можуть зацікавити новини: