Ціни на нафту знизяться через кілька місяців, - Мінфін США

У Вашингтоні кажуть, що нафтові ф'ючерси вже почали дешевшати.

Світові ціни на нафту почнуть знижуватися пізніше цього року, оскільки війна в Перській затоці фактично завершилася. Про це в коментарі Fox Business повідомив міністр фінансів США Скот Бессент.

"На ф’ючерсному ринку ми вже бачимо, що ціни на нафту нижчі за поставками через три, шість і дев’ять місяців. Але знову ж таки, у Перській затоці стоять сотні нафтових танкерів, які чекають на завантаження та вихід. Сполучені Штати блокують лише іранські судна, і я не здивуюся, якщо незабаром ми побачимо, як виходять ще більше танкерів", - заявив він.

Бессент висловив переконання, що незабаром Іран припинить блокувати Ормузьку протоку і піде на угоду з США, бо економічна ситуація в країні критична через блокаду іранських портів американським флотом.

Відео дня

Ситуація на світових нафтових ринках

Як писав УНІАН, під кінець квітня ціни на нафту різко зросли після повідомлень про можливе поновлення військові дії США проти Ірану. Нафта марки Brent перевищила 122 долари за барель, а WTI – 108 доларів.

При цьому найбільше від нафтової кризи страждають країни Південно-Східної Азії, які майже повністю залежать від близькосхідної нафти. Як не дивно, Китай навпаки вийшов ледь не переможцем з кризи, оскільки встиг накопичити величезні запаси палива ще до кризи.

Вас також можуть зацікавити новини: