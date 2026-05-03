США стають найбільшим експортером нафти, але є серйозна проблема, - Bloomberg

За останні дев'ять тижнів з нафтових свердловин і резервуарів по всій території США було відправлено за кордон понад 250 мільйонів барелів нафти. Це знову зробило країну найбільшим експортером, випередивши Саудівську Аравію, і перетворило її на життєво важливе джерело поставок для світових споживачів, пише Bloomberg.

Зазначається, що через блокаду Ормузької протоки США залишаються останнім варіантом як постачальник нафти для великої кількості країн. Однак рекордний обсяг американського експорту супроводжується попередженнями, що цей запас пропозиції швидко вичерпується.

"Кораблі прибувають, щоб забрати нашу нафту, але як тільки значні обсяги нафти почнуть залишати США, можна очікувати, що баланс на ринку стане більш напруженим. Ми самі собі копаємо яму в плані витрачання запасів", - заявив у розмові з журналістами Клейтон Сігл із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

В агентстві додали, що ця проблема, найімовірніше, матиме глобальні наслідки. Навіть при стабільному потоці американського експорту в останні тижні цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати дефіцит пропозиції, викликаний перекриттям Ормузької протоки.

Журналісти повідомили, що ціна на нафту марки Brent підскочила приблизно на 50% з початку війни в Ірані і всього тиждень тому перевищила 126 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з 2022 року. Поки поставки нафти до США наближаються до свого максимуму, конкуренція стає все жорсткішою.

Багато аналітиків вважають, що інфляція цін на енергоносії всередині США матиме істотний вплив на проміжні вибори в листопаді. Роздрібні ціни на бензин стрімко зростають, і деякі виборці напевно зададуться питанням, чому так багато нафти експортується на міжнародні ринки.

Джерела розповіли журналістам, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа неодноразово виключали можливість будь-яких обмежень на експорт американської нафти або нафтопродуктів, і навіть повторювали цю позицію в приватних бесідах з керівниками енергетичних компаній.

У Мінфіні США розповіли, коли очікувати зниження цін на нафту

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що світові ціни на нафту почнуть знижуватися пізніше цього року. За його словами, війна в Перській затоці фактично завершилася.

Бессент висловив переконання, що незабаром Іран припинить блокувати Ормузьку протоку і піде на угоду зі США, оскільки економічна ситуація в країні критична через блокаду іранських портів американським флотом.

