Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро

Велика Британія також оголосить цього тижня про введення чергової хвилі "жорстких санкцій" проти російських компаній.

Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро, що є ще однією ознакою поглиблення європейських оборонних зв'язків під зростаючим тиском з боку США. Про це пише Reuters з посиланням на заяву уряду Британії.

Згідно із заявою, у понеділок прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані заявить про бажання Великої Британії об'єднати зусилля з ЄС для підтримки України "у відсуванні російської лінії фронту та поверненні суверенної території".

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди – і в ці нестабільні часи нам необхідно діяти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей", – йдеться у заяві Стармера.

Відео дня

Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, при цьому більша частина цієї суми призначена для військових витрат. При цьому участь у кредиті може відкрити можливості для британських компаній у задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі, йдеться в заяві уряду.

Велика Британія також оголосить цього тижня про введення ще однієї хвилі "жорстких санкцій" проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції, йдеться в повідомленні.

Кредит ЄС для України - новини

23 квітня Рада Європейського Союзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічного кредиту для України загальним обсягом 90 мільярдів євро. Передбачається виділення коштів на закупівлю, виробництво, розвиток та забезпечення передової оборонної техніки для Збройних сил України. На ці кошти будуть закуповувати та виробляти дрони, ракети та боєприпаси.

При цьому голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Україна отримає перший транш ще в цьому кварталі. Дві третини цих коштів будуть спрямовані на оборону України.

Вас також можуть зацікавити новини: