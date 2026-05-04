США почнуть виводити судна, які застрягли в Ормузькій протоці, - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення операції з виводу суден союзників, які застрягли в Ормузькій протоці. Про це йдеться в дописі очільника Білого дому в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, проєкт "Свобода" розпочнеться в понеділок, 4 травня, вранці за близькосхідним часом. Операція має на меті забезпечити безпечний супровід суден нейтральних країн.

"Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до близькосхідного конфлікту, що так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, звернулися до Сполучених Штатів із запитанням, чи могли б ми допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в Ормузькій протоці через те, до чого вони не мають абсолютно жодного стосунку, – вони лише нейтральні й невинні спостерігачі", - написав очільник Білого дому.

Він додав, що цим країнам було повідомлено, що США "безпечно виведуть їхні судна з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно й безперешкодно продовжити свою діяльність".

"Рух суден має лише на меті звільнити людей, компанії та країни, які не зробили абсолютно нічого поганого, – вони стали жертвами обставин", - додав Трамп.

Він попередив, що "якщо цьому гуманітарному процесу якимось чином перешкоджатимуть, із таким втручанням, на жаль, доведеться розібратися силовим шляхом".

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними джерел, Іран через Пакистан запропонував США триетапний план припинення війни. Він передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру протягом 30 днів. Зокрема, в ньому згадуються зобов'язання про ненапад, у тому числі з боку Ізраїлю, щоб гарантувати відсутність повернення до війни. Джерела розповіли, що на першому етапі можливе поступове відкриття Ормузької протоки та зняття блокади іранських портів з боку США. Тегеран готовий зайнятися знешкодженням морських мін.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп у коментарі журналісту ізраїльського видання Kan News розповів, що ознайомився з новою мирною пропозицією Ірану. Трамп наголосив. що вивчив усе й для нього "це неприйнятно". Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що США відповіли на пропозицію Ірану через Пакистан, наразі Тегеран вивчає відповідь Вашингтона. Багаї зазначив, що "14-пунктний план Ірану присвячений виключно припиненню війни і не містить питань, пов'язаних з ядерною сферою".

