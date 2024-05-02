Уже за кілька днів у Франції чекають Сі Цзіньпіна.

Сьогодні ввечері в Парижі відбудеться таємна вечеря президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як пише Politico, Шольц зі своєю дружиною Бріттою Ернст перебувають у відпустці, вони зустрінуться з Макроном і його дружиною Бріжит у французькому ресторані. За словами трьох обізнаних джерел, на цій зустрічі не буде радників лідерів.

Ключовою темою обговорення стане візит Сі, також президент Франції розповість Шольцу про свою нещодавню зустріч із ним. Ноа Баркін із Німецького фонду Маршалла заявив, що Макрон спробує переконати канцлера долучитися до зустрічі з Сі та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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За даними журналістів, обидва лідери не згодні з потенційним введенням тарифів ЄС на субсидовані китайські електромобілі. Також Макрон наполягає на створенні "оборонних облігацій" - йдеться про спільний випуск боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц не підтримав цю ідею.

Сі їде до Європи: що відомо

Як відомо, лідер КНР 5 травня вирушить у першу за п'ять років поїздку до Європейського Союзу. Заплановані візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Директор Центру китайських досліджень Ризького університету Страдіньш Уна Олександра Берзіна-Черенкова вважає, що Сі Цзіньпін вибрав країни, в яких йому буде простіше "продати ворожість" до архітектури глобальної безпеки, що очолюється Сполученими Штатами.

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