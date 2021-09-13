Експерти також перевіряють кров інших отруєних жителів цього будинку.

У Москві ціла сім'я потрапила до реанімації, з'ївши кавун, куплений у супермаркеті "Магніт". Дві людини загинули, одна - у важкому стані.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, в крові у загиблих знайшли сліди етиленгліколю - отруйної речовини, яку використовують у виробництві склоочисників, гальмівних та інших технічних рідин. При потраплянні в організм може привести до летального результату.

Читайте такожУ мережі назвали причину масового отруєння росіян магазинним кавуном"Як вона потрапила в організм пенсіонерки й дівчинки - невідомо. Експерти також перевіряють кров інших отруєних мешканців будинку на Радгоспній вулиці, однак у них слідів етиленгліколю поки не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Отруєння кавуном цілої сім'ї в Москві: що відомо

Всі члени сім'ї, крім батька, їли кавун 8 вересня після вечері. Наступного дня у матері, бабусі та 15-річної дівчинки почалася блювота. Медики все "списали" на звичайне отруєння і госпіталізувати їх не стали. Після другого виклику "швидкої" їх все-таки відвезли до лікарні.

Стан бабусі та дівчинки був критичним, вони обидві померли.

У Слідчому комітеті по Москві передали, що за фактом події порушено кримінальну справу.

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Автор: Ольга Робейко