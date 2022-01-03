У заяві підкреслюється важливість подолання ядерних загроз.

П’ять ядерних держав - Китай, Франція, Росія, Великобританія та США – виступили зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни.

Текст заяви розповсюджено прес-службою президента США.

"Китайська Народна Республіка, Французька Республіка, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки вважають уникнення війни між державами, що володіють ядерною зброєю, та зменшення стратегічних ризиків нашими головними обов’язками", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що "ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не повинна бути розпочата", а також наголошується, що оскільки використання ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, вона повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війні.

Також, учасники заяви "твердо переконані", що подальшому поширенню такої зброї необхідно запобігти.

У заяві підкреслюється важливість подолання ядерних загроз і наголошується на необхідності збереження та дотримання двосторонніх і багатосторонніх угод і зобов’язань щодо нерозповсюдження, роззброєння та контролю озброєнь.

"Ми залишаємось відданими нашим зобов’язанням у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), включаючи наше зобов’язання за статтею VI "сумлінно вести переговори щодо ефективних заходів, пов’язаних із припиненням гонки ядерних озброєнь на ранніх термінах та ядерного роззброєння, а також щодо договору про загальне і повне роззброєння під суворим і ефективним міжнародним контролем", - підкреслюється у заяві.

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Наголошується, що кожен з учасників має намір підтримувати та посилювати національні заходи для запобігання несанкціонованому чи ненавмисному використанню ядерної зброї.

"Ми знову підтверджуємо справедливість наших попередніх заяв про ненацілення, підтверджуючи, що наша ядерна зброя не націлена один на одного або на будь-яку іншу державу. Ми підкреслюємо наше бажання співпрацювати з усіма державами для створення безпечного середовища, більш сприятливого для прогресу у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови світу без ядерної зброї, безпечного для всіх. Ми маємо намір і надалі шукати двосторонні та багатосторонні дипломатичні підходи, щоб уникнути військових зіткнень, зміцнити стабільність і передбачуваність, підвищити взаєморозуміння та впевненість, а також запобігти гонці озброєнь, яка не принесе нікому користі та загрожує всім. Ми налаштовані продовжувати конструктивний діалог із взаємною повагою та визнанням інтересів та проблем безпеки один одного", - підкреслюють учасники заяви.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь заявила про готовність розмістити у себе ядерну зброю.