Зокрема, президент Польщі заявив, що такі дії Росії може зупинити рішуча позиція НАТО і Сполучених Штатів Америки.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та президент Республіки Польща Анджей Дуда висловилися щодо заяв про ймовірне розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі у рамках "Люблінського трикутника".

Зокрема, журналісти попросили глав держав прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо ймовірного розміщення частини ядерної зброї Росії на території Білорусі.

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"Звичайно, якщо це відбудеться і частину арсеналу перемістять у сторону Західної Європи, у напрямку до Західної Європи та країн-членів НАТО, то це, звичайно, буде ще одна демонстрація агресії після всіх таких демонстрацій, які ми вже бачили", - зазначив Дуда.

На його думку, якщо Росія дійсно захоче перемістити свої ракети із боєголовками на територію Білорусі, то вона це зробить.

"Єдине, що може це зупинити, - це рішуча позиція НАТО і Сполучених Штатів Америки, а не Лукашенка", - заявив президент Польщі.

Водночас Наусєда вважає, що наразі Лукашенко перебуває у розпачі. І наразі найстрашнішим моментом у цій ситуації є близькість Росії та Білорусі у військовому плані.

"Сьогодні Росія може робити все, що вона захоче, адже якщо до виборів 2020 року ми ще могли говорити про якісь залишки незалежності у Білорусі, то сьогодні ми можемо забути про будь-яку ілюзію незалежності Білорусі", - сказав президент Литви.

За його словами, така близькість Білорусі з Росією стає дуже важливим чинником, який ставить виклик НАТО, а відсутність реакції з боку Альянсу на це буде дуже великою помилкою.

"Я сподіваюся, що ми від дискусій перейдемо до ефективних кроків для захисту нашої колективної безпеки", - підкреслив Наусєда.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Олександр Лукашенко заявив, що у випадку розміщення ядерної зброї НАТО у Польщі погодиться розмістити таку ж зброю РФ у Білорусі. Політик додав, що "ми на території Білорусі до цього готові", і що він, як "добрий господар", нічого, мовляв, не зруйнував: "усі сараї стоять на місці".

Днями міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підтвердив, що Мінськ готовий розмістити в себе ядерну зброю в разі "загрози" з боку НАТО. Він також вважає, що в Україні НАТО зараз нібито створює плацдарм проти Росії.

Ядерна зброя в Європі

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що американська ядерна зброя може опинитися у Східній Європі, якщо Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території. НАТО очікує, що Німеччина продовжить залишатися частиною системи спільного користування ядерної зброї.

У травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів тодішнього канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: "Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО".

США модернізували свою ядерну зброю, дислоковану в Німеччині. В рамках модернізації з авіабази в Бюхель, розташованої на заході ФРН, в США були вивезені близько 20 термоядерних бомб типу B61. Після оновлення програмного забезпечення бойові системи були через два дні повернуті назад.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їх частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, зокрема Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.

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Автор: Антоніна Доломанжи