Білоруське МЗС вважає, що в Україні НАТО зараз нібито створює плацдарм проти Росії.

У разі загрози з боку НАТО Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розташування на території Білорусі ядерного озброєння, - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - цитує міністра закордонних справ Володимира Макея БЕЛТА.

Глава білоруського МЗС також заявив, що НАТО впритул наблизилося до білоруських кордонів, а військова активність Альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися. За його словами, в Україні НАТО зараз нібито створює плацдарм проти Росії.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що союз Білорусі й Росії буде кращим за ЄС та СРСР (відео)"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, які перебувають на території України, зростає", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Російська Федерація у своїх так званих гарантіях безпеки зажадала від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. РФ запропонувала Альянсу обмінюватися оцінками загроз і викликів безпеці добровільно.

Також стало відомо, що Росія направила в Білорусь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів вздовж західного кордону.

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Автор: Катерина Комолова