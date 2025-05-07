Влада країни обіцяє помсту за загиблих внаслідок вчорашніх ударів з боку Індії.

Військово-повітряні сили Пакистану "вщент рознесли" літаки Індії. Сталося це в повітряному бою, який тривав годину.

Таку заяву зробив під час звернення до нації прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф, повідомляє CNN. "Знадобилося лише кілька годин, щоб ворог впав на коліна", – сказав він.

Раніше у Пакистані повідомили про збиття пʼятьох літаків військово-повітряних сил Індії в якості відповіді на удари, яких Індія завдала по країні 6 травня. Зокрема, нібито було знищено три винищувачі Rafale французького виробництва. В Індії коментарів з цього приводу не надавали.

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Крім того, за даними Пакистану, внаслідок обстрілів з боку Індії загинула 31 людина.

"Кров цих мучеників буде помщена", – сказав премʼєр.

Шаріф зауважив, що його країна – одна з держав, які найбільше постраждали від тероризму в регіоні. За його словами, за багато років було втрачено десятки тисяч життів, а у боротьбі з тероризмом країна понесла і фінансові втрати.

Ескалація між Індією і Пакистаном

Після теракту 22 квітня в підконтрольній Індії частині Кашміру стався теракт. Загинули 26 осіб – переважно індійські туристи. Країна звинуватила в інциденті Пакистан. Там звинувачення відкинули і заявили, що засуджують тероризм.

Після цього ситуація у відносинах між країнами загострилася. 6 травня Індія завдала ударів по кількох локаціях на території Пакистану, оголосивши про операцію "Синдор". Там заявили, що бʼють по "обʼєктах інфраструктури терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

Згодом Пакистан почав завдавати ударів у відповідь. Країна стверджує, що змогла збити пʼять індійських винищувачів та один безпілотник. Йдеться про три літаки Rafale, а також по одному МіГ-29 та Су-30.

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