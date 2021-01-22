У російських школах почався незвичайний флешмоб.

У Кремлі прокоментували флеш-моб у російський школах, коли учні демонстративно знімають портрети президента Росії Володимира Путіна після опублікування розслідування Олексія Навального про палац глави російської держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, під час брифінгу 22 січня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що "це ніяк не регламентується, і це питання треба адресувати кожній окремо взятій школі".

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"З іншого боку, школярі повинні знати керівників держави в обличчя. Це теж цілком природно", - зазначив він.

Пєсков підкреслив, що бувають різні флеш-моби - "приємні та неприємні, вони як приходять, так і йдуть, і тут нема чого говорити".

За його словами, це не питання коментаря Кремля.

Пєсков додав, що соцмережі використовуються "для поширення закликів до участі в незаконних акціях, і в цьому плані абсолютно виправдано звучать попередження, що за подібні дії ці соцмережі можуть штрафувати".

Прес-секретар президента пояснив, що звучать попередження про наслідки через недотримання закону від Генпрокуратури, МВС і міністерства освіти через заклики вийти на "неузгоджений незаконний захід", і це "абсолютно природно".

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Він підкреслив, що у Кремля позиція одна – "на користь безумовної необхідності дотримання закону і неприпустимості організації нелегітимних акцій і провокування участі в ній молодих людей".

Флешмоб з портретами Путіна в школах

Раніше в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що школярі знімають портрети Путіна і в деяких випадках намагаються замінити їх на зображення опозиціонера Олексія Навального. Флешмоб почався після арешту Навального і виходу його фільму про "палац Путіна".

Эти школьники из Тиктока снимут каждого Путина во всех школах страны pic.twitter.com/FVniDW3Bl8 - Листівка (@openrussia_team) January 20, 2021

"Палац Путіна": що відомо про розслідування Навального

19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про масштабний палац президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів, на її території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося коштом офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 млн переглядів на YouTube.

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Автор: Роман Цимбалюк