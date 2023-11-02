Він вважає, що посилення охорони кордону США та фінансування України "нерозривно переплетені".

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав виділення допомоги Україні, однак виступив категорично проти поєднання її із грошима для Ізраїлю.

Як повідомляє Politico, про це Джонсон заявив у розмові з республіканцями в Сенаті. Новий спікер дав зрозуміти, що підтримує виділення коштів для військової допомоги ЗСУ, навіть якщо вони відрізнятимуться за розміром чи обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден.

Крім того, він сказав сенаторам, що посилення охорони кордону Штатів та фінансування України "нерозривно переплетені".

Відео дня

Водночас сенатор Роджер Маршалл вважає, що якби Джонсон спробував поєднати два пакети допомоги в один і разом допомогу в голосуванні, "його фракція збунтувалась би".

"Він повторював знову і знову, що для нього це просто цифри, які не можна приймати разом", - додав сенатор-республіканець Джош Хоулі, коментуючи позицію Джонсона стосовно України та Ізраїлю.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Напередодні конгресмен-республіканець Майк Гарсіа разом з колегами надіслали листа президенту США Джо Байдену стосовно допомоги для України. Вони закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від пакета з коштами для Києва. Також вони висунули умови для подальшої підтримки країни у боротьбі з російською агресією.

Як відомо, Білий дім пропонує розділити між Україною, Ізраїлем та іншими державами 106 мільярдів доларів допомоги так, щоб 61 мільярд пішов на ЗСУ. Джонсон же запропонував виділити Ізраїлю окремий пакет допомоги на суму 14,5 мільярда доларів.

Деякі ЗМІ припустили, що Байден накладе "вето" на масштабний пакет допомоги Ізраїлю, який республіканці запропонували 30 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: