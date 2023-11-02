Кошти включатимуть 4 мільярди доларів на закупівлю ізраїльських систем захисту "Залізний купол" і "Праща Давида".

Палата представників США планує в четвер провести голосування за планом республіканців по надання допомоги Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярда доларів у боротьбі з ХАМАС, що призведе до зіткнення з контрольованим демократами Сенатом і Білим домом.

Законопроект Ізраїлю пройшов першу перевірку підтримки на процедурному голосуванні вранці в четвер, коли Палата представників схвалила міру, яка відкрила шлях для голосування за його прийняття пізніше в той же день, передає Reuters.

Кошти включатимуть 4 мільярди доларів на закупівлю ізраїльських систем захисту "Залізний купол" і "Праща Давида" для протидії ракетним загрозам малої дальності, а також деяку передачу обладнання зі складів США.

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Республіканці мають більшість у Палаті представників (221-212), але колеги Байдена-демократи контролюють Сенат (51-49). Щоб стати законом, законопроект повинен бути прийнятий як Палатою представників, так і Сенатом, а також підписаний Байденом.

Головний демократ Сенату Чак Шумер заявив, що республіканський законопроект буде мертвий після прибуття до верхньої палати, навіть якщо він буде прийнятий Палатою представників. Білий дім пригрозив застосувати вето. Лідери Сенату планують власний двопартійний законопроект. Демократи заперечували проти скорочення фінансування IRS, заявляючи, що це призведе до збільшення дефіциту бюджету країни за рахунок скорочення зборів податків.

Вони також заявили, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року.

У той час як демократи і багато республіканців як і раніше рішуче підтримують Україну, невелика, але активна група республіканців сумнівається в необхідності направлення більшої кількості грошей уряду в Києві в період гострого бюджетного дефіциту.

Джонсон, який неодноразово голосував проти допомоги Україні, перш ніж став спікером минулого місяця, планує внести законопроект, що поєднує допомогу Україні з грошима для підвищення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Законопроект є першим великим законодавчим актом за нового спікера-республіканця Майка Джонсона. Президент Джо Байден погрожував накласти вето на законопроект, якщо Палата представників прийме його. Він домагається більш широкого пакету у розмірі 106 мільярдів доларів, включаючи фінансування Ізраїлю, Тайваню та України, а також гуманітарну допомогу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав виділення допомоги Україні, однак виступив категорично проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.

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