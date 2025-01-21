У Москві сподіваються, що сторони "будуть поважати чинний міжнародно-правовий режим цієї ключової водної артерії".

Росія закликала нового президента США Дональда Трампа навіть не думати про захоплення Панамського каналу. Зокрема у міністерстві закордонних справ наголосили, що Панамський канал юридично належить Панамі, тому застерегли США від спроб повернути його собі будь-якими способами, пише Politico.

"Розраховуємо, що в ході очікуваних дискусій між керівництвом Панами і президентом США Дональдом Трампом з питань контролю над Панамським каналом ... сторони будуть поважати чинний міжнародно-правовий режим цієї ключової водної артерії. Росія [...] підтверджує свої зобов'язання щодо підтримання постійного нейтралітету Панамського каналу, виступаючи за збереження цього міжнародного транзитного водного шляху безпечним і відкритим", - сказав директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін.

За його словами, США не мають "права втручатися у внутрішні справи Панами". Водночас, як відомо, сама Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Заяви Трампа щодо Панамського каналу

Нагадаємо, Трамп вже не один раз погрожував заволодіти критично важливим морським маршрутом, який США передали Панамі у 1977 році. У своїй промові під час інавгурації він наголосив:

"Американські кораблі сильно перевантажені... І перш за все Китай експлуатує Панамський канал, а ми не віддавали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад".

Водночас президент Панами відповів на зазіхання Трампа щодо Панамського каналу. За його словами, канал є панамським, а його адміністрація і далі буде залишатися під панамським контролем з дотриманням постійного нейтралітету.

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