Інститут кольору також пояснив, що нагадує цей колір.

Інститут кольору Pantone визначився з головним кольором наступного, 2025 року. Ним виявився "Mocha Mousse".

"Зігрівальний коричневий відтінок, просочений багатством. Він живить нас спогадами про смачні властивості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту. В основі PANTONE 17-1230 Mocha Mousse лежить наше прагнення до щоденних задоволень і виражає рівень продуманої поблажливості", - йдеться на офіційному сайті.

Щорічно Pantone залучає дизайнерське співтовариство та ентузіастів до розмови про колір, наголошуючи на зв'язку між кольором і культурою, і відображаючи глобальну тенденцію - настрій і ставлення, колективні бажання у формі одного, чітко вираженого відтінку.

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Крім того, в Інституті кольору заявляють, що "Mocha Mousse" розширює уявлення людини про коричневий колір, який у їхньому розумінні є скромним і приземленим. Тоді як "Mocha Mousse" - колір розкішний і спрямований, вважає виконавчий директор Pantone Леатріс Айзман.

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