Останнім часом риторика Папи Римського щодо війни змінилася.

У подарунок на Різдво Папа Римський Франциск хотів би "трохи миру". Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті АВС.

"Скільки у світі воєн! Та, яка зараз в Україні, нас більше стосується, але згадаймо і М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють вже 13 років", — сказав Франциск.

Що Папа Римський говорить про війну в Україні

Напередодні Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші він запропонував пожертвувати на допомогу "стражденному народу України".

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А перед цим він заплакав під час традиційної молитви в Римі, коли згадав про страждання українців.

Крім того, Франциск пропонував стати посередником у переговорах України й Росії, але в Кремлі цю ідею не оцінили.

А раніше у Папи Римського була зовсім інша риторика. Так, на початку листопада він заявив, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народу. Він говорив, що має велику повагу до російського народу і його гуманізму. Ці слова обурили посла України в США.

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